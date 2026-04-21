È in corso una vendita molto rapida dei biglietti per l’ultima partita di campionato del Benevento, prevista per domenica alle 18 contro l’Audace Cerignola. La prevendita sta attirando un numero elevato di acquirenti, e si punta a raggiungere uno dei record di pubblico della stagione. La vendita dei tagliandi continua senza sosta, mentre i tifosi si preparano a sostenere la propria squadra in questa sfida finale.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue a ritmo spedito l’acquisto dei tagliandi per l’ultima gara di campionato del Benevento in programma domenica alle 18 contro l’ Audace Cerignola. Nonostante un problema tecnico che nella giornata di ieri ha momentaneamente interrotto la vendita, sono circa 1200 i tagliandi già staccati. Code si sono registrate al botteghino dello stadio “Ciro Vigorito” e alle rivendite fisiche perché, come noto, per questa gara è stato vietato di acquistare on line i biglietti. Sommati ai 5.234 abbonati, é già vicina quota 7000 ma siamo solo a martedì e non è affatto da escludere la possibilità di raggiungere almeno le 9mila presenze che farebbe diventare la gara contro i pugliesi la terza più vista della stagione dopo quelle con Catania e Salernitana.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Cerignola, prevendita a ritmo spedito: si punta al podio dei match più visti della stagione

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