Benessere servizi 0-6 Cresci@Mo porta la sua esperienza all' Università

Un progetto dedicato alla qualità dei servizi educativi per bambini da zero a sei anni si è svolto recentemente presso un'università. L'iniziativa si concentra sul benessere di coloro che quotidianamente si occupano di realizzare questi servizi. Cresci@Mo ha portato la propria esperienza in questa sede, coinvolgendo professionisti e operatori nel confronto e nella condivisione di pratiche. La discussione si è focalizzata sull'importanza di garantire un ambiente di lavoro sano e supportivo.