Benessere servizi 0-6 Cresci@Mo porta la sua esperienza all' Università
Un progetto dedicato alla qualità dei servizi educativi per bambini da zero a sei anni si è svolto recentemente presso un'università. L'iniziativa si concentra sul benessere di coloro che quotidianamente si occupano di realizzare questi servizi. Cresci@Mo ha portato la propria esperienza in questa sede, coinvolgendo professionisti e operatori nel confronto e nella condivisione di pratiche. La discussione si è focalizzata sull'importanza di garantire un ambiente di lavoro sano e supportivo.
Il lavoro sulla qualità dei servizi educativi passa anche dal benessere di chi ogni giorno li costruisce. È in questa prospettiva che la Fondazione Cresci@Mo è stata selezionata dall’Università di Modena e Reggio Emilia per presentare una propria buona pratica nell’ambito della quarta edizione.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Benessere servizi 0-6, Cresci@Mo porta la sua esperienza all' Università; Colonia Dadino all inclusive 0-6-2026; Crescere insieme 0-6: giovedì 16 aprile il secondo incontro; Pubblicate le graduatorie definitive e le assegnazioni dei posti dei Servizi 0-6 per l'a.e. 26-27.
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