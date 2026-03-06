Benessere psicologico e ascolto della comunità studentesca | all’Università del Sannio la presentazione dei servizi dedicati

All’Università del Sannio è stata presentata una nuova serie di servizi dedicati al benessere psicologico e all’ascolto della comunità studentesca. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’ateneo e studenti, con l’obiettivo di promuovere iniziative che migliorino la qualità della vita all’interno dell’ateneo. L’evento ha avuto luogo recentemente, sottolineando l’impegno dell’università in questi ambiti.

L'attenzione al benessere psicologico e alla qualità della vita universitaria è al centro delle politiche dell'Università degli Studi del Sannio. Martedì 10 marzo 2026, alle ore 16:00, presso la Sala dell'Assunta di Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi a Benevento, saranno presentati i servizi e gli strumenti attivati dall'Ateneo per sostenere studentesse e studenti nei loro percorsi di studio e nella vita universitaria. L'incontro sarà introdotto e moderato dal professor Ennio Cavuoto, responsabile scientifico del progetto PRO-BEN PRIMA per l'Università del Sannio. Dopo i saluti istituzionali della rettrice Maria Moreno e della...