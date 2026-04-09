Lascia il fashion e inventa con l' università una linea di prodotti bio ready to eat | la storia di Andrea Cresci e la sua Synbiofood
Andrea Cresci, originario delle Marche, ha cambiato percorso professionale passando dal settore moda alla creazione di una linea di prodotti biologici pronti da consumare. Dopo aver ricoperto ruoli di responsabilità nel mondo della moda, ha deciso di avviare un’attività legata all’alimentazione sostenibile. La sua nuova impresa, denominata Synbiofood, si concentra sulla produzione di alimenti bio, pronti da mangiare, sviluppando una collaborazione con un’università per la realizzazione dei prodotti.
La storia di Synbiofood va di pari passo con quella del suo fondatore, il marchigiano Andrea Cresci. Dopo anni come amministratore delegato nel settore moda arriva una consapevolezza netta: “Mi sono accorto già 15 anni fa che le persone iniziavano a guardare più a ciò che mangiavano che a ciò che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Nasce nelle Marche il progetto Synbiofood: il 'ready to eat' biologico e funzionale per ogni momento della giornataYogurt, composte, succhi, nettari, creme spalmabili ma anche zuppe, vellutate e contorni: una gamma completa che accompagna dalla colazione al...
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