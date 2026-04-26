Benessere Intimo a scuola | parlarne senza tabù
Negli ultimi tempi si sta parlando sempre più di educazione al benessere intimo nelle scuole, affrontando un tema che in passato spesso veniva evitato. Conoscere il corpo e le sue funzioni rappresenta un passo fondamentale per una corretta gestione della propria salute, anche se, in passato, questa discussione era spesso trascurata o considerata un tabù. La questione riguarda ora l'importanza di fornire informazioni chiare e accessibili agli studenti, senza pregiudizi o omissioni.
Conoscere il proprio corpo, com'è fatto, come funziona, è il primo passo per prendersene cura. Sembra un'ovvietà, eppure è un principio che spesso viene dato per scontato. Sapere riconoscere un sintomo, capire quando qualcosa non va o semplicemente avere consapevolezza di ciò che è normale per il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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