Benessere Intimo a scuola | parlarne senza tabù

Negli ultimi tempi si sta parlando sempre più di educazione al benessere intimo nelle scuole, affrontando un tema che in passato spesso veniva evitato. Conoscere il corpo e le sue funzioni rappresenta un passo fondamentale per una corretta gestione della propria salute, anche se, in passato, questa discussione era spesso trascurata o considerata un tabù. La questione riguarda ora l'importanza di fornire informazioni chiare e accessibili agli studenti, senza pregiudizi o omissioni.