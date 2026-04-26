Bella Ciao escrementi e cori | l' assalto degli antifascisti ai nostalgici a Dongo In piazza anche Ilaria Salis

Da ilgiornale.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, alcune decine di militanti neofascisti si sono ritrovati a Dongo, sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi fascisti arrestati mentre tentavano la fuga verso la Svizzera con Mussolini. I neofascisti si sono schierati di fronte al parapetto del lungolago dove avvenne la fucilazione, e hanno risposto alla chiamata del "presente" facendo il saluto romano. La manifestazione si è svolta pacificamente, alla presenza delle forze dell'ordine, ma tra le proteste dei partecipanti alla contromanifestazione organizzata dalla Cgil nazionale a cui era presente anche l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bella ciao escrementi e cori l assalto degli antifascisti ai nostalgici a dongo in piazza anche ilaria salis
© Ilgiornale.it - "Bella Ciao", escrementi e cori: l'assalto degli antifascisti ai nostalgici a Dongo. In piazza anche Ilaria Salis

Più Libri Più Liberi, editori cantano Bella ciao allo stand di estrema destra Passaggio al bosco

Video Più Libri Più Liberi, editori cantano Bella ciao allo stand di estrema destra Passaggio al bosco

Notizie correlate

Saluti romani a Dongo, gli antifascisti rispondono con “Bella Ciao”Dongo (Como), 26 aprile 2026 – Saluti romani questa mattina a Dongo, sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi...

Leggi anche: Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano “Bella ciao”

Altri aggiornamenti

Si parla di: Il decreto sicurezza è legge: il governo vara subito anche il decreto correttivo. La firma di Mattarella. In Aula l’opposizione canta Bella ciao, ira di Salvini. Meloni: legalità non negoziabile.

bella ciao bella ciao escrementi eBella Ciao, escrementi e cori: l'assalto degli antifascisti ai nostalgici a Dongo. In piazza anche Ilaria SalisI neofascisti che si sono ritrovati a Dongo, dove nel 1945 alcuni gerarchi fascisti furono uccisi mentre cercavano di scappare in Svizzera insieme a Mussolini, sono stati presi di mira dagli antifasci ... ilgiornale.it

bella ciao bella ciao escrementi eBella ciao: origine e significato dell’inno universale alla libertàScopri origine, storia e significato di Bella ciao, il celebre canto partigiano, oggi simbolo globale di protesta e resistenza. libreriamo.it

Trova facilmente notizie e video collegati.