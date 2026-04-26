Questa mattina, alcune decine di militanti neofascisti si sono ritrovati a Dongo, sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi fascisti arrestati mentre tentavano la fuga verso la Svizzera con Mussolini. I neofascisti si sono schierati di fronte al parapetto del lungolago dove avvenne la fucilazione, e hanno risposto alla chiamata del "presente" facendo il saluto romano. La manifestazione si è svolta pacificamente, alla presenza delle forze dell'ordine, ma tra le proteste dei partecipanti alla contromanifestazione organizzata dalla Cgil nazionale a cui era presente anche l'europarlamentare di Avs Ilaria Salis.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bella Ciao", escrementi e cori: l'assalto degli antifascisti ai nostalgici a Dongo. In piazza anche Ilaria Salis

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