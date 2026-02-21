Il Futball Cava Ronco cade nel finale contro il Solarolo

Il Futball Cava Ronco perde contro il Solarolo a causa di un gol segnato negli ultimi istanti da Mongardi. La partita, molto equilibrata, vede entrambe le squadre creare occasioni pericolose, ma è il Solarolo a trovare la rete decisiva nel finale. I giocatori del Cava Ronco spingono fino alla fine, senza riuscire a evitare la sconfitta. La sfida si conclude con il risultato di 1-0, lasciando in sospeso le sorti di entrambe le squadre.

Il Futball Cava Ronco esce sconfitto sul campo del Solarolo grazie a un gol nel finale di Mongardi. Una partita equilibrata e combattuta, risolta solo negli ultimi minuti dopo diverse occasioni da entrambe le parti. L’avvio è piuttosto bloccato. Al 3’ il primo tentativo è di Magri, che calcia dal limite, ma il tiro finisce tra le braccia di Carroli. Il portiere ospite si dimostra subito attento e al 22’ neutralizza senza difficoltà anche la conclusione dalla distanza di Nastase. Con il passare dei minuti il match resta tattico, ma al 34’ arriva una doppia opportunità: Carroli respinge il tiro da posizione defilata di Oppon e sulla ribattuta Andreoli non trova lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Calcio, Futball Cava Ronco cade in casa contro il Medicina Fossatone che ne fa treIl Futball Cava Ronco ha subito una sconfitta in casa contro il Medicina Fossatone, terminata con il risultato di 0-3.

Pari e spettacolo: il Futball Cava Ronco si ferma sull’1-1 contro il CastenasoIl match tra Futball Cava Ronco e Castenaso si è concluso con un pareggio 1-1.

