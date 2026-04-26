La Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è stata comunicata tramite il sovrintendente dell'ente, Nicola Colabianchi. La notizia riguarda un cambiamento nelle relazioni tra l'orchestra e il maestro, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La comunicazione ufficiale è stata resa nota recentemente.

"La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi ". Si legge in una nota della Fondazione. "La decisione - si spiega - è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d'Orchestra". Lo scorso 22 settembre il sovrintendente aveva designato Venezi direttore musicale stabile della Fenice a partire dal 1 ottobre 2026, con incarico di quattro anni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Beatrice Venezi, annullate tutte le collaborazioni con La Fenice: "Gravi dichiarazioni pubbliche"

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La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La scelta è stata maturata anche in seguito a “reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche” rilasciate dall x.com