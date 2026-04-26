Beatrice Agrifoglio si prepara a disputare la sua quarta stagione con la maglia della squadra di Firenze. La giocatrice, al suo quarto anno nel club, ha ricevuto la conferma per il prossimo campionato. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha confermato il suo ruolo nel roster. Agrifoglio ha già vestito la maglia del team in tre stagioni precedenti, contribuendo alle partite e alle attività del club.

FIRENZE – Per la quarta stagione consecutiva, Beatrice Agrifoglio sarà parte integrante del roster de Il Bisonte Firenze: la società ha deciso di confermare la 32enne palleggiatrice di Sansepolcro anche per il prossimo campionato, suggellando un rapporto con l’ambiente, lo staff e la dirigenza che negli anni è diventato sempre più solido. Nel campionato appena concluso, Agrifoglio ha ricoperto con professionalità il ruolo di capitano, dimostrandosi un elemento importante sia nello spogliatoio che in campo, dove si è fatta trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in causa, alternandosi in regia con Rachele Morello e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Beatrice Agrifoglio, quarto anno in maglia Bisonte: arriva la conferma

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