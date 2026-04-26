Bcc Roma assemblea approva bilancio utile sale a 302,6 milioni

L’assemblea dei soci della Bcc di Roma ha approvato il bilancio relativo all’anno 2025, con un utile che si attesta a 302,6 milioni di euro. La banca, riconosciuta come la più grande banca di credito cooperativo in Italia, ha confermato i risultati positivi del periodo, evidenziando un incremento rispetto agli esercizi precedenti. La decisione è arrivata durante la riunione convocata per discutere e approvare i dati finanziari dell’ultima annualità.

Via libera dall'assemblea dei soci della Bcc di Roma, la più grande banca di credito cooperativo in Italia, al bilancio 2025 chiuso con un utile in crescita a 302,6 milioni di euro. I circa 6mila azionisti, riuniti presso la Fiera di Roma e nel teatro Alta Forum di Campodarsego (Padova), hanno approvato anche la destinazione dell'utile, "principalmente al rafforzamento del patrimonio aziendale e a fini di beneficenza e mutualità, per dare sempre più corpo al sostegno del tessuto civico e sociale dei territori di appartenenza". Nel bilancio anche oltre 11 miliardi di impieghi (+0,7% sul 2024) e una raccolta allargata che ha toccato quota 18,6 miliardi (+6,2%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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