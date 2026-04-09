Bcc Treviglio quasi 60 milioni di utile nel primo anno dopo l’unione con Carate

La banca locale ha annunciato che nel primo anno dopo la fusione con una società del settore ha registrato un utile di circa 60 milioni di euro. Il bilancio riferito all’esercizio 2025 mostra risultati positivi in diversi indicatori patrimoniali e reddituali, confermando la solidità dell’istituto dopo l’accordo di integrazione. I dati evidenziano una crescita rispetto agli anni precedenti e segnano un trend favorevole per il futuro dell’organizzazione.

Treviglio. Un bilancio d’esercizio 2025 caratterizzato da indicatori patrimoniali, reddituali e gestionali positivi in tutti i comparti di attività: è questo il quadro che emerge dai risultati della Bcc Carate e Treviglio, che si appresta a sottoporre all’approvazione dei Soci il bilancio del primo esercizio successivo alla fusione. L’Assemblea ordinaria è convocata per domenica 26 aprile al PalaDesio, in Desio, Largo Atleti Azzurri d’Italia, momento in cui verranno presentati nel dettaglio i dati economici e patrimoniali e l’informativa sulla gestione della Banca. Il primo esercizio della nuova realtà nata nel 2025 dall’integrazione tra Bcc... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bcc Carate e Treviglio, con “Diamo valore al Natale” devoluti 360 mila euro a Caritas, Croce Rossa e Amici dei pompieriI soci hanno compiuto un gesto nobile: hanno rinunciato al proprio dono tradizionale per sostenere chi ne ha più bisogno.

Bcc, una banca in salute. Utile di quasi 62 milioniRaccolta e impieghi in crescita, quasi 62 milioni di utile, mutui a livello record; il tutto senza dimenticare l’impegno a sostegno del territorio.

I soci della Bcc Treviglio votano a favore della fusione con Carate: solo 8 i contrariLa prima fumata bianca è arrivata: i soci della Bcc Treviglio hanno approvato il progetto di fusione con la Bcc Carate. Ora toccherà ai soci della banca brianzola, in assemblea il prossimo 4 maggio, ... ecodibergamo.it

Il PalaFacchetti cambia nome: Bcc Carate e Treviglio entra nel titolo della strutturaTreviglio. Il Palazzetto dello Sport PalaFacchetti cambia ufficialmente nome e diventa PalaFacchetti – BCC Carate e Treviglio – Arena, grazie a un nuovo accordo di sponsorizzazione siglato tra il ... bergamonews.it