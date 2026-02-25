A Novara una serata musicale dedicata a Sting e ai Police

Musica dal vivo anche sabato 28 febbraio al centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara.Sul palco dell'auditorium arrivano i King of Pain, la Sting e The Police tribute band, per una serata in cui ascoltare e cantare i brani più noti del cantautore, polistrumentista e attore britannico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

