Basket Unieuro ko nel derby romagnolo | Forlì si arrende a Rimini

Il derby romagnolo tra Rimini e Forlì si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno sfruttato un terzo quarto dominante per allontanarsi nel punteggio. La partita ha subito una svolta dopo l’infortunio di Aradori, che ha costretto la squadra ospite a giocare senza uno dei suoi principali uomini. Gaspardo era già assente e Harper non era al massimo, fattori che hanno inciso sulla prestazione dei biancorossi.

