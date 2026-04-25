Sarà bello giocare in un clima caldissimo | l' Unieuro chiude il campionato col derby contro la Fortitudo

È in programma il derby tra Unieuro Forlì e Fortitudo Bologna, che chiuderà la stagione della formazione di coach Martino. La partita si svolgerà in casa dei forlivesi e rappresenta l'ultimo impegno del campionato per entrambe le squadre. La Fortitudo, non ancora matematicamente promossa, ha ancora possibilità di avanzare, ma la situazione appare ormai molto vicina alla conclusione della regolare stagione.

Grande attesa per il derby Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna. Ultimo atto per la formazione di coach Martino, che chiude il proprio campionato con il derby casalingo contro una Fortitudo cui la matematica non preclude la promozione diretta negli ultimi 40' di gioco, ma che la razionalità proietta.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Verso il derby Unieuro-Fortitudo: biglietti nominali e limitazioni di residenza per il settore ospiti Capello non ha dubbi: «Solo l’Inter può perdere il campionato, ma Allegri sa che la pressione può giocare brutti scherzi…». La sua analisi dopo il derby!Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: VIDEO / Greco: Arezzo aggressivo e stadio pieno. Ma in campo saremo undici contro undici; GARA3 DI FINALE SCUDETTO PER LE PANTERE: DOMENICA SPETTACOLO IN UN PALAVERDE ESAURITO SANTARELLI: SARA’ DURISSIMA, MA VOGLIAMO FARE UN REGALO AI NOSTRI FANTASTICI TIFOSI (h. 18 diretta RAI SPORT e DAZN); Vasamì, l’appello per gli Internazionali d’Italia: Fatemi giocare sul Pietrangeli, è il mio sogno; BJK Cup, Garbin a SuperTennis: Giocare di fronte al nostro pubblico sarà un'emozione fortissima. : “Sarà bello sfidare il Como e Fabgreas, vogliamo continuare a fare punti” La conferenza su https://www.buoncalcioatutti.it/2026/04/24/genoa-como-de-rossi-continuare-a-fare-punti-molto-fortunato-ad-aver-conosciuto-genova-e-il-genoa/ - facebook.com facebook