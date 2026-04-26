Basket serie c Scandiano fa il blitz e centra la salvezza

Nel match di serie C di basket, Scandiano ha ottenuto una vittoria di misura contro Ozzano con il punteggio di 63 a 62. Scandiano ha raggiunto la salvezza, mentre tra i giocatori più presenti in campo ci sono stati Skuletic e Ramzani con 10 punti ciascuno, e Faldini e Bianchini con 9 e 10 punti rispettivamente. Per Ozzano, Cruz e Pavani hanno segnato 7 e 10 punti, mentre Tornimbeni e Azzi Ka hanno concluso con 3 punti ciascuno.

OZZANO 62 SCANDIANO 63 CMO OZZANO: Skuletic 10, Cruz 7, Faldini 9, Giovagnoni ne, Bianchini 10, Rossini ne, Diaw, Ramzani 10, Tornimbeni 3, Azzi Ka 3, Corazza ne, Pavani 10. All. Guarino. EMIL GAS SCANDIANO: Casu, Bacchelli, Astolfi 19, Fontanili 7, Bertolini ne, Frediani 10, Brevini 2, Morini 4, Martelli 9, Cantergiani ne, Govi 12. All. Pozzi. Arbitri: Zuffa e Santacroce di Bologna. Parziali: 12-12, 42-29, 55-44. La vittoria al fotofinish sul campo della CMO Ozzano (0) regala all’Emil Gas Scandiano (8) la salvezza anticipata in Serie C. La formazione biancoblu chiude infatti il girone d’andata del triangolare playout col sorriso, non senza...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie c. Scandiano fa il blitz e centra la salvezza Notizie correlate Leggi anche: Basket femminile, il Brixia Basket vince gara-3 con Battipaglia e centra la salvezza Basket femminile Serie B. Puianello si fa male a Noceto. Scandiano a vele spiegateNel big-match di giornata, scontro diretto per la seconda piazza, la Chemco Puianello (24) cade per 72-57 in casa di Noceto (24) che la aggancia in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pallacanestro Aluart Scandiano - BasketBall Sisters Piumazzo 55-45; Inizia da Bologna la corsa salvezza dell’Emil Gas Pallacanestro Scandiano; BI 14^R: Dinamo ha un conto da regolare contro RE 2000; CMO Ozzano Emilia - Pallacanestro Emil Gas Scandiano 62-63. Basket Serie C. Scandiano e Montecchio: dovete reagireEmil Gas Scandiano (16), in campo alle 18 ad Argenta (14) nella terzultima giornata di Serie C. Reduce da 3 sconfitte consecutive, che ne hanno compromesso il cammino verso i playoff, i biancoblù di ... ilrestodelcarlino.it Basket serie c. 4 Torri a Scandiano. Argenta con ModenaNona giornata di ritorno di regular season in serie C e nuovo scontro diretto per la permanenza in categoria. Dopo la complicata vittoria di Ozzano, la Despar 4 Torri sarà di scena ancora in trasferta ... ilrestodelcarlino.it Basket serie C, gara-1: bene le bresciane nel secondo turno post season x.com Basket, serie C: l’US Livorno ospite del fanalino di coda Rosignano Amaranto in campo domenica alle ore 18:00 foto Novi/UsLivorno https://www.losservatore.com/2026/04/25/amaranto-in-campo-domenica-alle-ore-1800-2/ - facebook.com facebook