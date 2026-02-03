Nel big-match di giornata, Puianello perde un’occasione importante in casa di Noceto. La squadra di Puianello, che lotta per la seconda piazza in Serie B femminile, si arrende 72-57 contro le avversarie, che ora la agganciano in classifica. La partita si accende fin dai primi minuti, con Noceto che sfrutta la buona fase offensiva e la presenza della leader Fietta, autrice di 23 punti. Un infortunio di Puianello, però, rischia di complicare la corsa alla posizione di vertice.

Nel big-match di giornata, scontro diretto per la seconda piazza, la Chemco Puianello (24) cade per 72-57 in casa di Noceto (24) che la aggancia in classifica, pur mantenendo la differenza canestri (all’andata finì 88-48 per la Chemco, ma mancava la leader Fietta alle parmensi, autrice stavolta di 23 punti). Nonostante i buoni recuperi sui break locali nei primi tre quarti (20-16, 38-34, 50-43 i parziali), in casa castellese, nell’ultimo periodo, è arrivato un crollo inaspettato e la rovinosa percentuale ai tiri liberi (1630) ha fatto il resto. Da segnalare la buona prova di Olajide (22 punti e 7 rimbalzi) tornata sui suoi standard abituali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket femminile Serie B. Puianello si fa male a Noceto. Scandiano a vele spiegate

