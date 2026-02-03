L’Arezzo si prepara alla partita più importante della stagione. L’ultimo colpo di mercato è arrivato: il club ha preso il terzino Gianluca Di Chiara dal Catanzaro. La squadra è al completo e ora punta tutto sulla corsa alla promozione in Serie B.

di Andrea Lorentini Il mercato dell’ si è chiuso con un ultimo botto finale. Dal Catanzaro arriva il terzino, classe 93’, Gianluca Di Chiara. Siciliano di nascita, ha una lunga carriera alle spalle con le maglie di Pavia, Latina, Lecce, Foggia, Perugia, Benevento, Reggina e Parma. Con i ducali nel 202324 ha conquistato la promozione in serie A collezionando 25 presenze totali. Bucchi lo conosce per averlo già allenato. Di Chiara arriva con un accordo di sei mesi, fino al 30 giugno e opzione di rinnovo in caso di promozione in B. In quel ruolo, laterale mancino, si aggiunge a Righetti e Tito. In uscita si è registrato il rientro di Marco Meli alla Juve Stabia che ha poi girato il giocatore al Crotone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva Di Chiara: l’Arezzo è al completo. L’ultimo colpo per la scalata alla serie B

Approfondimenti su Arezzo Serieb

La fiamma olimpica e paraolimpica attraversa diverse località, dalla città alla costa, culminando nel suo percorso verso i Giochi invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026.

L'Inter ha tentato in tutti i modi di rinforzare la rosa a gennaio, ma alla fine non è riuscita a chiudere nessun acquisto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Arezzo Serieb

Argomenti discussi: Caso Garlasco, incidente probatorio sui Pc di Chiara e Stasi: la richiesta della difesa di Sempio; Arriva la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini; Arezzo, ripresa a Rigutino dopo il pari di Guidonia: testa alla Pianese. Fronte mercato: arrivano Di Chiara e Casarosa, Meli saluta; Giornata dell’epilessia. L’esempio di Chiara per sostenere la ricerca.

“Non è un’offesa, l’avevo chiesto”. Geolier arriva da Fabio Fazio in tuta, mantenendo una promessa fatta nei suoi testi, e chiarisce subito. Tra sorrisi, scuse e occhi lucidi, la dedica pubblica a Chiara Frattesi diventa il momento più tenero della serata. - facebook.com facebook

Pallavolo Mercato - Chiara Marinucci arriva in Passione Vadarno (dalla A2) poco prima della chiusura x.com