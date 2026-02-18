Basket serie B | Malvin PSA Basket Casoria-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta Live

Il Malvin PSA Basket Casoria ha perso contro la Pielle Livorno, causa un blackout nel quarto quarto. Dopo aver dominato la partita, i toscani hanno preso il sopravvento negli ultimi minuti, grazie a una serie di canestri cruciali. La squadra livornese, che tre giorni prima aveva battuto la Virtus Roma, cerca di consolidare la sua posizione in classifica con questa sfida in trasferta. La partita si gioca questa sera al PalaCaputo alle 20, e i tifosi attendono una risposta forte dalla squadra di casa.

Tre giorni dopo l'incredibile successo sulla Virtus Roma che ha restituito alla Pielle Livorno la vitta della classifica, i biancoblù sfidano la PSA Casoria nella trasferta del PalaCaputo (palla a due stasera, mercoledì 18 febbraio, alle 20.30). Una sfida importante per gli uomini di Turchetto che, pur senza Bonacini, devono confermare quanto di buono mostrato contro i capitolini. Casoria occupa la dodicesima posizione in classifica in coabitazione con piombino e ha perso nell'ultima gara in casa di Faenza (66-61), ma arrivava da due successi importanti contro Andrea Costa Imola (80-59) e Nocera (62-64). Questa sera alle 18, il PalaMacchia ospita il secondo impegno consecutivo della Pielle Livorno, che affronta la Luiss Roma in un importante match di Serie B.