Questa sera la San Giobbe Chiusi affronta la trasferta a Fabriano in Serie B. Il coach Nicolas Zanco definisce questa partita

"Una partita estremamente importante per il nostro campionato e per il nostro momento". Con queste parole il coach dell’ Umana San Giobbe Chiusi, Nicolas Zanco (nella foto), ha presentato la sfida a Fabriano di questa sera. Si gioca alle 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi; Guarino di Campobasso, Di Gennaro e Servillo di Roma gli arbitri. "Abbiamo ottenuto tre risultati utili consecutivi – ha detto ancora Zanco -, cosa che non ci era mai successa. Devono darci morale e la consapevolezza di essere una squadra che non ha mai mollato e che ha saputo gestire tante difficoltà. Adesso – ha detto il coach dei Bulls -, vogliamo uscire con un’altra faccia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi è attesa nella ‘tana’ di Fabriano. Zanco: "Partita importante per il nostro campionato»

Questa domenica il San Giobbe Chiusi ha ottenuto una vittoria importante, nonostante le difficoltà.

La partita di Basket Serie B Nazionale tra San Giobbe e Fabriano si preannuncia intensa, con i padroni di casa determinati a superare l'ostacolo.

