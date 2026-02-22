Basket Serie B Nazionale La San Giobbe Chiusi si lancia all’assalto del Luiss Roma Zanco | Serve fisicità ed essere pronti alla battaglia

La partita tra San Giobbe Chiusi e Luiss Roma si gioca perché la squadra di casa vuole dimenticare le recenti sconfitte e riprendere fiducia. Zanco sottolinea che serve più fisicità e determinazione per affrontare la gara. La sfida si svolge all’Estra Forum, dove i padroni di casa cercano di invertire il trend negativo. I giocatori sono pronti a mettercela tutta per ottenere una vittoria importante in campionato.

Dimenticare San Severo e riprendere il cammino in campionato. All’Estra Forum di Chiusi arriva la Luiss Roma e l’ Umana San Giobbe ha un solo obiettivo: tornare a sorridere. "Mi aspetto una partita nervosa perché la Luiss ha voglia di riscatto e viene da tre sconfitte consecutive maturate per motivazioni diverse", così coach Nicolas Zanco presentando la sfida ai capitolini. "La Luiss ha un roster lungo, sostanzialmente di dodici giocatori veri che devono ruotare – ha sottolineato ancora l’allenatore dei Bulls -. Hanno avuto delle assenze importanti, come Cucci che è stato fermo un mese e mezzo e anche Fernandez, che ha saltato delle partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

