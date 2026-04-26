Basket Serie B femminile Fedolfi trascina Scandiano Niente da fare per le Sisters

Nel match di basket femminile di Serie B, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria contro le Sisters con il punteggio di 55-45. La giocatrice più prolifico tra le fila di Scandiano è risultata Fedolfi, con 19 punti. Le Sisters hanno cercato di contenere l’avversario, ma non sono riuscite a recuperare nel punteggio, nonostante alcuni tentativi di rimonta. La partita si è svolta sul campo di Scandiano, con un pubblico che ha seguito attentamente l’incontro.

SCANDIANO 55 SISTERS 45 ALUART SCANDIANO: Fedolfi 19, Balboni 4, Marino, Meglioli A. 8, Capelli 7, Pellacani, Brevini 1, Todisco 12, Ronchetti, Meglioli E. 4. All. Boglioli. BASKETBALL SISTERS: Besea N., Bortolani 12, Besea A. 7, Cinelli, Razzoli 15, Patelli 3, Righi 4, Betti, Ferrari, Andreanelli 4, Besea P., Zacchi. All. Palmieri. Arbitri: Fontanili di Parma e Rossi di Bologna. Parziali: 19-14, 35-23, 46-32. Vittoria casalinga per l’ Aluart Scandiano (32) che, nell’anticipo della penultima giornata di regular-season, piega le Basketball Sisters di Piumazzo (30) al termine di un match sempre al comando. Le ragazze di Mara Boglioli, trascinate dai 19 punti di Fedolfi, portano a casa un risultato prezioso nella lotta al sesto posto, toccando anche le 18 lunghezze di vantaggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B femminile. Fedolfi trascina Scandiano. Niente da fare per le Sisters Notizie correlate Basket, niente da fare per la Pallacanestro Femminile Pisa, a Porcari in serie CPisa, 13 aprile 2026 – Netta sconfitta della Pallacanestro Femminile Pisa, nell’ultima giornata della regular season del campionato di serie C, sul... Basket femminile Serie B. Puianello si fa male a Noceto. Scandiano a vele spiegateNel big-match di giornata, scontro diretto per la seconda piazza, la Chemco Puianello (24) cade per 72-57 in casa di Noceto (24) che la aggancia in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Basket serie B femminile, attesa per il big match tra Mercede Alghero e Astro Cagliari; Basket, B femminile: Pontevico conquista gara 1 del play out; Designazioni Arbitrali Serie B Femminile Girone Unico 14a Giornata di Ritorno; Basket B femminile: la Chemco vince ed è seconda in classifica. Basket Serie B femminile. Fedolfi trascina Scandiano. Niente da fare per le SistersSCANDIANO 55 SISTERS 45 ALUART SCANDIANO: Fedolfi 19, Balboni 4, Marino, Meglioli A. 8, Capelli 7, Pellacani, Brevini 1, Todisco 12, ... msn.com Basket Serie B Femminile, in attesa dello scontro diretto vincono Mercede Alghero e Astro CagliariNessuna sorpresa nel torneo di Serie B Femminile di basket. Come da pronostico, infatti, vincono le prime quattro della classifica. La capolista. In attesa dello scontro diretto contro l’Astro del pro ... unionesarda.it Basket serie C, gara-1: bene le bresciane nel secondo turno post season x.com Basket, serie C: l’US Livorno ospite del fanalino di coda Rosignano Amaranto in campo domenica alle ore 18:00 foto Novi/UsLivorno https://www.losservatore.com/2026/04/25/amaranto-in-campo-domenica-alle-ore-1800-2/ - facebook.com facebook