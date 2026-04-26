Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-VL Pesaro 85-76 | Libertas enorme al Modigliani è festa amaranto

Nella partita di Serie A2 di basket, la Bi.Emme Service Livorno ha battuto la VL Pesaro con il punteggio di 85-76. La Libertas ha giocato senza obiettivi di classifica, puntando a mantenere alta la fiducia in vista dei play-in. La VL Pesaro, invece, cercava una vittoria utile per la promozione diretta, ma anche la vittoria di una squadra rivale a Rimini ha reso vana questa possibilità, indipendentemente dal risultato di oggi.