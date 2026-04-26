Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-VL Pesaro 85-76 | Libertas enorme al Modigliani è festa amaranto
Nella partita di Serie A2 di basket, la Bi.Emme Service Livorno ha battuto la VL Pesaro con il punteggio di 85-76. La Libertas ha giocato senza obiettivi di classifica, puntando a mantenere alta la fiducia in vista dei play-in. La VL Pesaro, invece, cercava una vittoria utile per la promozione diretta, ma anche la vittoria di una squadra rivale a Rimini ha reso vana questa possibilità, indipendentemente dal risultato di oggi.
Non contava niente per la Libertas, se non per arrivare con la massima fiducia ai play-in. E invece contava eccome per la VL, anche se poi il risultato arrivato da Rimini, con la vittoria di Scafati, avrebbe reso vano anche un eventuale successo biancorosso ai fini della promozione diretta in.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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