Basket serie A2 | BiEmme Service Livorno-Flats Service Bologna 91-73 | troppa Libertas per la Fortitudo festa amaranto al Modigliani Forum

Nel match di serie A2 di basket, la Bi.Emme Service Livorno ha battuto la Fortitudo Bologna con il punteggio di 91-73. La squadra di casa ha dominato l'incontro, risultando troppo forte per la formazione ospite durante tutta la partita. La partita si è svolta al Modigliani Forum, dove i bianco-rossi hanno festeggiato una vittoria netta davanti al proprio pubblico.

Un'ondata amaranto travolge la Fortitudo Bologna al Modigliani Forum. Match senza storia tra le mura dell'impianto di Porta a Terra per la Bi. Emme Service Libertas Livorno di coach Andrea Diana, capace di archiviare la pratica Flats Service in poco più di un quarto e mezzo. Con Woodson e Tiby ispirati e spietati, e con Penna, Tozzi, Possamai e Piccoli in condizione eccellente, il gruppo di casa riparte dopo due passi falsi consecutivi e torna a macinare punti. Offrendo al proprio pubblico una gara senza sbavature, fatta di carattere e canestri. Finisce 91-73, dopo che all'intervallo la direzione era già ampiamente presa visto il +30 confezionato prima della pausa.