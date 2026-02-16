Basket serie A2 | Sella Cento-BiEmme Service Libertas Livorno in diretta Live

La partita tra Sella Cento e Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 è stata spostata al lunedì perché la squadra labronica ha avuto problemi di salute tra i suoi giocatori. La società ha deciso di posticipare l’incontro per garantire la presenza di tutti i componenti chiave. La palla a due è fissata per questa sera alle 20, in diretta su vari canali locali.

Turno di campionato posticipato al lunedì per la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 che stasera (palla a due alle 20.30 di lunedì 16 febbraio) se la vedrà con Sella Cento. Alla luce dei risultati maturati nell'ultima giornata, la squadra di Diana, per rimanere agganciata in modo saldo al gruppo di testa, non può che vincere. Cento non sta attraversando un buon momento visto che proviene da cinque sconfitte consecutive, ma è tutt'altro che in disarmo. Anzi. L'essere precipitata ai margini della zona playout impone a Berdini e compagni di alzare la soglia dell'attenzione e della determinazione.