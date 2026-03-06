Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno - Flats Service Fortitudo Bologna in diretta LIVE

Stasera si affrontano la Bi.Emme Service Libertas Livorno e la Flats Service Fortitudo Bologna in una partita di serie A2. La Libertas torna in campo dopo due sconfitte consecutive contro Cento e Milano, mentre il match si gioca dopo la pausa del campionato per gli impegni della Nazionale di coach Luca Banchi. La sfida si svolge davanti al pubblico di casa.

