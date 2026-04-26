Dopo due anticipi, si è conclusa la 28esima giornata della Serie A di basket 2025-2026. L'Olimpia Milano e la Virtus Bologna hanno ottenuto vittorie, mentre Treviso ha conquistato un risultato positivo a Brescia. La giornata si è svolta con numerosi incontri, confermando i risultati delle partite giocate. I match si sono svolti nel corso di una giornata lunga e ricca di eventi.

Dopo i due anticipi di ieri, al termine di una ricca e lunga domenica, si è ufficialmente chiusa la 28esima giornata della Serie A basket 2025-2026. Andiamo a riepilogare tutti i risultati e le migliori prestazioni. REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO 85-90 La sfida per il terzo posto va all’Olimpia Milano che sbanca il Taliercio al termine di un sempre in controllo dei meneghini. La Reyer parte bene e si porta subito avanti di tre punti con Cole. Shields pareggia e successivamente segna anche il canestro del sorpasso meneghino. Cole è scatenato ma l’Olimpia resta davanti e nel finale piazza un parziale che le assicura un vantaggio di 13 punti. Milano continua a segnare prima che Wheatle sblocchi Venezia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Serie A: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna, Treviso fa il colpaccio a Brescia

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