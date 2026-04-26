Basket Serie A | vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna Treviso fa il colpaccio a Brescia

Da oasport.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anticipi, si è conclusa la 28esima giornata della Serie A di basket 2025-2026. L'Olimpia Milano e la Virtus Bologna hanno ottenuto vittorie, mentre Treviso ha conquistato un risultato positivo a Brescia. La giornata si è svolta con numerosi incontri, confermando i risultati delle partite giocate. I match si sono svolti nel corso di una giornata lunga e ricca di eventi.

Dopo i due anticipi di ieri, al termine di una ricca e lunga domenica, si è ufficialmente chiusa la 28esima giornata della Serie A basket 2025-2026. Andiamo a riepilogare tutti i risultati e le migliori prestazioni. REYER VENEZIA-OLIMPIA MILANO 85-90 La sfida per il terzo posto va all’Olimpia Milano che sbanca il Taliercio al termine di un sempre in controllo dei meneghini. La Reyer parte bene e si porta subito avanti di tre punti con Cole. Shields pareggia e successivamente segna anche il canestro del sorpasso meneghino. Cole è scatenato ma l’Olimpia resta davanti e nel finale piazza un parziale che le assicura un vantaggio di 13 punti. Milano continua a segnare prima che Wheatle sblocchi Venezia.🔗 Leggi su Oasport.it

basket serie a vittorie per olimpia milano e virtus bologna treviso fa il colpaccio a brescia
© Oasport.it - Basket, Serie A: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna, Treviso fa il colpaccio a Brescia

Notizie correlate

Basket, l’Olimpia Milano fa visita ad Udine in Serie A. Brescia ospita Reggio Emilia, turno di riposo per la Virtus BolognaLa Serie A di basket torna in campo nel fine settimana alle porte con un anticipo domani sabato 28 marzo e le restanti sei partite previste domenica...

Basket, Serie A: la Virtus Bologna batte Brescia e si riprende la vetta. L’Olimpia soffre ma supera in trasferta TrevisoSi è concluso questa sera con i posticipi della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano la diciannovesima giornata della Serie A di basket 2025-2026.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Contro Napoli comincia la volata dell’Olimpia verso i playoff; L'Eurolega di Olimpia e Virtus: tutti i risultati; Olimpia Milano - Napoli Basketball, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Reyer-Olimpia: chi vince blinda il terzo posto.

olimpia milano basket serie a vittorieBasket, Serie A: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna, Treviso fa il colpaccio a BresciaDopo i due anticipi di ieri, al termine di una ricca e lunga domenica, si è ufficialmente chiusa la 28esima giornata della Serie A basket 2025-2026. oasport.it

olimpia milano basket serie a vittorieOlimpia Milano corsara a Venezia, ma un aspetto non va giù a Peppe PoetaImportante 85-90 a Venezia per l'Olimpia Milano, elogiata da Peppe Poeta che però si sofferma anche su un atavico problema dei suoi. sportal.it

Trova facilmente notizie e video collegati.