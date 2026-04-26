La ventiseiesima giornata della stagione di Serie A di basket si è aperta con due vittorie casalinghe. La squadra di casa ha conquistato la vittoria in entrambe le partite disputate, portando a casa i punti necessari per la classifica. Le gare si sono svolte in contemporanea e hanno visto le formazioni locali prevalere sui rispettivi avversari. Entrambi gli incontri si sono conclusi con risultati favorevoli alle squadre che giocavano in casa.

Udine, 25 aprile 2026 - Si è aperta con un doppio successo interno la ventiseiesima giornata della regular season del campionato di Serie A di basket. A fare da apripista è stato il successo ottenuto al PalaCarnera dall’Apu Old Wild West Udine che ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte imponendosi per 95-83 sull’Acqua San Bernardo Cantù, la resta così con quattro lunghezze di vantaggio sul tandem delle ultime in classifica formato da Nutribullet Treviso e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (appaiate a quota 14 punti). A finire sotto le luci della ribalta nelle file della formazione giuliana, che ha portato ben cinque giocatori in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: successi interni di Udine e Napoli negli anticipi

Notizie correlate

Basket, Udine e Napoli vincono gli anticipi di Serie ASi è aperta oggi, sabato 25 aprile, la ventottesima e terzultima giornata della Serie A basket 2025-2026.

Basket, Serie A: vittorie per Sassari, Reggio Emilia e Bologna negli anticipiHa preso il via oggi la ventunesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in programma vi erano tre match molto attesi.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tortona-Virtus Bologna 69-74: highlights Serie A basket; Basket, successi per Udine e Napoli negli anticipi di Serie A; La bella stagione dell’A2 del Basket Club Bolzano si chiude con i meritati festeggiamenti; Sangue freddo: la Germani è sempre più squadra da finale.

Tortona-Virtus Bologna 69-74: highlights Serie ASettimana perfetta per la Virtus Bologna che fa tre su tre e aggiunge il successo 74-69 sul campo di Tortona nella 27a giornata dopo le vittorie di Belgrado col Maccabi di Eurolega e in casa contro Ca ... sport.sky.it

Basket, Serie A: una Virtus tutta cuore batte Milano e la manda a -6Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net

Basket A2, Scafati ad un passo dall’impresa "Oggi sul parquet del PalaFlaminio" Continua a leggere sul nostro sito! #basket #gara #promozione #Scafati #Sport #scafati #passo - facebook.com facebook

Basket serie C, gara-1: bene le bresciane nel secondo turno post season x.com