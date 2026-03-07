Basket Serie A | vittorie per Sassari Reggio Emilia e Bologna negli anticipi

Oggi è iniziata la ventunesima giornata del campionato italiano di basket con tre partite tra Sassari, Reggio Emilia e Bologna. Le squadre hanno affrontato gli incontri negli anticipi di giornata, portando a casa vittorie. Le gare sono state disputate senza rinvii e hanno visto in campo le rispettive formazioni. La giornata proseguirà con ulteriori incontri nelle prossime ore.

Ha preso il via oggi la ventunesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in programma vi erano tre match molto attesi. Si partiva con Trento-Sassari, due squadre a caccia di punti per i playoff, i padroni di casa, e per allontanarsi dalla zona rossa i sardi. Poi è stata la volta di Reggio Emilia-Trieste, con gli emiliani che dopo un avvio complicato hanno messo nel mirino la zona playoff. Infine, si è chiuso con Napoli-Bologna, con i campani che dopo un avvio di stagione perfetto stanno soffrendo, mentre i bolognesi sono a caccia di risultati per scacciare le delusioni europee. Ecco come è andata. Vittoria fondamentale nella corsa salvezza per Sassari, che espugna il parquet di Trento dopo un tempo supplementare e un match ricco di emozioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

