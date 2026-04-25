basket udine e napoli vincono gli anticipi di serie a

Oggi, sabato 25 aprile, è iniziata la ventottesima e penultima giornata della stagione 2025-2026 di Serie A basket. Le partite di anticipi si sono concluse con le vittorie di Udine e Napoli. La giornata segue un calendario che prevede diverse sfide in programma per questa fase del campionato.

Si è aperta oggi, sabato 25 aprile, la ventottesima e terzultima giornata della Serie A basket 2025-2026. In attesa dei playoff e dei playout, si attendono ancora i riscontri di questo fine settimana che potrebbero ulteriormente modificare la classifica. Nelle sfide andate in scena questa sera, l’APU Udine ha battuto Cantù mentre Napoli ha sconfitto Trento in un match delicato per la salvezza. UDINE-CANTÙ 95-83 Udine torna alla vittoria battendo in casa Cantù che dovrà ancora lottare per evitare i playout. Inizio di match molto rallentato ma i friulani rimangono sempre avanti con Christon. Spencer allunga e Moraschini tiene a contatto i lombardi.🔗 Leggi su Oasport.it

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