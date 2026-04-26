La regular season della Serie A2 2025-2026 si è conclusa con la promozione diretta in Serie A della Givova Scafati, guidata dall’allenatore Frank Vitucci. La squadra ha completato una rimonta significativa, arrivando prima in classifica e evitando i playoff. La promozione è avvenuta al termine di un campionato caratterizzato da numerose sfide e incontri decisivi.

Si è conclusa la regular season della Serie A2 2025-2026. E, dopo una rimonta al limite dell’impossibile, a guadagnare la promozione diretta in Serie A, senza passare dai playoff, è la Givova Scafati di Frank Vitucci. Anzi, dalla 10a giornata di Vitucci, perché prima di lui c’erano stati Alessandro Crotti e Alberto Mazzetti. Quella 10a giornata vedeva Scafati al tredicesimo posto, con speranze di tornare in massima serie praticamente nulle. Quell’1%, però, si è trasformato in un 100% dopo una rimonta pazzesca, una serie di 8 vittorie consecutive e, per la terza volta, l’approdo nel massimo campionato dove diventeranno almeno sei, con la prossima, le stagioni disputate.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Scafati completa la rimonta ed è promossa in Serie A

Notizie correlate

Basket, Scafati festeggia al Flaminio il ritorno in serie A. Per la Dole il destino passa dallo spareggio play-inSi chiude con una sconfitta casalinga e il nono posto in classifica la regular season della Dole Rimini.

Leggi anche: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Basket: Serie A2 Old Wild West - S2025/26 - 38a giornata: Rimini - Scafati - in diretta su Rai Sport 26/04/2026 alle 17:50; Basket A2, risultati e classifica: Scafati vede la A, la Tezenis ha in mano il quarto posto; Treviso Basket vs Scafati: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2024-2025; Basket, Scafati sogna il ritorno in serie A: basta una vittoria a Rimini.

A Rimini Scafati vince l’ultima battaglia per la Serie ADimenticate la tecnica, dimenticate gli schemi. Quella tra Rimini e Scafati non è stata una partita, è stata una guerra di logoramento. In palio non ... basketinside.com

Basket: la Givova Scafati ritorna in serie ALa Givova Scafati si esalta all'inizio, poi soffre ma vince a Rimini per 80 a 76 con oltre 400 tifosi al seguito. E conquista, da capolista, la promozione in serie A di basket. (ANSA) ... ansa.it

Basket, B femminile: Pontevico si assicura la salvezza x.com

Scafati Basket espugna il campo della Dole Rimini ed è promossa in Serie A LEGGI QUI---> https://www.basketmarche.it/2026/04/26/serie-girone-unico/scafati-basket-espugna-campo-dole-rimini-promossa-serie/140581 - facebook.com facebook