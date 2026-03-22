LIVE Milano-Scandicci 3-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Come detto, Pietrini ha cambiato il match sia in attacco che in difesa, migliorando Milano in ogni fondamentale, soprattutto in ricezione. La Numia di Lavarini, con questa rimonta clamorosa che vale più di una vittoria, avrà la possibilità di chiudere la serie in casa, anche se prima ci sarà gara 3 nel campo delle toscane. 15-6 IL TIE BREAK VA A MILANO! LA NUMIA HA RIMONTATO! Esce il muro di Scandicci sull’attacco di Pietrini che ha verosimilmente cambiato il match dallo 0-2 in poi, quando Lavarini ha inserito lei in campo al posto di Lanier. 14-6 Mani fuori di Pietrini, che ha otto match point. 13-6 Diagonale di Egonu che è totalmente inarrestabile! 12-6 Altro ottimo attacco di Piva da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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