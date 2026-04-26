Oggi alle 18 alle Toscanini si gioca la sfida tra la capolista Union Basket Prato e Montevarchi. La squadra di casa, consolidata al primo posto in classifica, affronta la squadra ospite in una partita che si preannuncia di interesse per la posizione in classifica. La partita si svolge al palazzetto di Prato e vedrà in campo entrambe le formazioni.

La capolista Union Basket Prato, già certa del primo posto in classifica, torna in campo oggi alle 18 alle Toscanini contro Montevarchi. Una sfida che arriva a giochi ormai fatti per la vetta, ma che rappresenta un passaggio importante in vista dei playoff. La formazione pratese ha infatti chiuso la regular season con largo anticipo, dimostrando continuità e solidità. "Abbiamo conquistato il primo posto con sei giornate d’anticipo – sottolinea il vice allenatore dell’Union Dario Badiali, approdato quest’anno per la prima volta in Toscana e nel mondo senior dopo l’esperienza milanese fra gli junior –. Un risultato che ha rafforzato la consapevolezza dei propri mezzi all’interno dello spogliatoio".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket. La capolista Union alla prova Montevarchi

Notizie correlate

Il super derby è dell’Union Basket. La capolista supera i DragonsDragons 63 Union Basket 69 DRAGONS: Marini 9, Catalano 2, Balducci 2, Staino 3, Marchesini, Paloscia 3, Pinelli, Plutino, Smecca 19, Goretti 9,...

Union Basket vuol fare 10. Occhio alla Virtus CertaldoBattere anche la Virtus Certaldo, per allungare a dieci la striscia di vittorie consecutive e continuare a sognare.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Passo falso dell’Union. Ma con prova di carattere; Union, a Fucecchio per mettersi alle spalle la sconfitta con Us Livorno; Basket Serie C L’Abc in casa. Per la Folgore c’è la capolista; Union, la rimonta nella ripresa vale la vittoria a Fucecchio.

Basket. La capolista Union alla prova MontevarchiDario Badiali (vice coach Union Basket) L’Union Basket Prato, già certa del primo posto in classifica, oggi gioca contro Montevarchi ... sport.quotidiano.net

Basket Serie C La capolista Prato non fa sconti ma la Folgore cede solo nel finalefolgore fucecchio 69 union prato 79 FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Bonicoli 7, Guerriero 4, Galligani 14, Barone n.e., Gazzarrini 6, Ancillotti n.e., Carlotti 15, ... msn.com

Basket serie C, gara-1: bene le bresciane nel secondo turno post season x.com

Sport Channel 214. . "Pronti per questo rush finale. Servirà la spinta del pubblico per provare la scalata alla promozione" Soddisfatto a fine gara dopo il successo sul Nuovo Basket Aquilano il coach della S.S.Felice Scandone Avellino 1948 Ciro Dell'Imperio - facebook.com facebook