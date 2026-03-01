union basket vuol fare 10 occhio alla virtus certaldo

Union Basket punta a raggiungere la decima vittoria consecutiva battendo la Virtus Certaldo. La squadra vuole mantenere il ritmo e continuare la serie positiva, con l’obiettivo di avvicinarsi alla quota desiderata. La partita rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare la serie di successi e proseguire nel cammino senza interruzioni.

Battere anche la Virtus Certaldo, per allungare a dieci la striscia di vittorie consecutive e continuare a sognare. E’ con questo obiettivo che l’Union Basket Prato riceverà oggi pomeriggio alle 18 la Virtus Certaldo, nel match valido per il "round 25" della Serie C Unica Toscana, che vede i cestisti pratesi guidare la classifica della Conferenze Nord Ovest – Girone C con 38 punti. Sulla carta, non sembra esserci partita, considerando se non altro i venti punti che separano le due formazioni in graduatoria. Va però detto che, dopo un inizio di campionato difficile, i certaldesi sembrano aver assorbito il salto di categoria e in questo girone di ritorno stanno piazzando risultati incoraggianti (cinque vittorie in otto partite) che hanno permesso loro di risalire la china ed arrivare all’attuale tredicesima piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Basket serie c. Una grande terza frazione non basta alla Virtus Certaldo sul campo del Dragons Pratodragons prato 80 virtus certaldo 61 DRAGONS ESTRA LO CONTE: Manfredini 12, Marini 16, Catalano 18, Balducci 5, Staino 6, Marchesini, Paloscia 5,...

