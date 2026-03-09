L’Union Basket ha vinto il super derby contro i Dragons con il punteggio di 69 a 63. I Dragons hanno schierato Marini con 9 punti, Smecca con 19 e Pacini con 16, mentre l’Union Basket ha visto in Plutino e Goretti alcuni dei più prolifici, senza altre indicazioni di sostituzioni o dettagli sul resto della squadra. La partita si è conclusa con la vittoria della capolista.

Dragons 63 Union Basket 69 DRAGONS: Marini 9, Catalano 2, Balducci 2, Staino 3, Marchesini, Paloscia 3, Pinelli, Plutino, Smecca 19, Goretti 9, Ndoye, Pacini 16. Coach: Edoardo Banchelli. UNION: Belardinelli, Mendico 9, Vignozzi 2, Bellandi, Bogani 5, Corsi 15, Falaschi, Chiti, Cavicchi 4, Antonini 28, Regoli 6, Gesualdi. Coach: Tommaso Paoletti. Arbitri: Paolo Vumbaca di Firenze e Marco Mattiello di Buggiano. Parziali: 12-19, 30-37, 50-49 Una partita avvincente, come ogni scontro al vertice che si rispetti. E a prevalere, alla fine, è stata la capolista: con il 69-63 maturato ieri, l’Union Basket Prato si è aggiudicato il derby con i Dragons consolidando ulteriormente il primato in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il super derby è dell’Union Basket. La capolista supera i Dragons

