Cesena | dal carro al campo 30 ragazzi sfidano le barriere

Il 21 marzo 2026, Cesena ospita un evento trasversale che unisce associazioni, enti locali e club calcistici per celebrare la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. L’iniziativa Di rete in rete facciamo goal non è una semplice celebrazione ma un progetto strutturato nato dalla collaborazione tra il Comune di Cesena, l’associazione GRD Genitori Ragazzi Down, il Carnevale della Romagna di Gambettola e il Cesena FC. L’obiettivo dichiarato dalle autorità comunali è trasformare questa ricorrenza in un appuntamento fisso capace di smontare le barriere mentali, spesso più ostiche da abbattere rispetto a quelle architettoniche. La giornata si aprirà alle 10:00 nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana con un convegno dedicato alle esperienze educative e ai progetti di inclusione già attivi sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

