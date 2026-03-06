L’under 17 Gold della Vis Rosa ha ottenuto due vittorie consecutive contro il Peperoncino Libertas Basket. Le ragazze allenate da coach Fabio Frignani sono riuscite a superare le avversarie in entrambe le partite, contribuendo a un risultato che rende orgogliosa la squadra. La sequenza di vittorie si inserisce nelle sfide della stagione di questa categoria.

Nell’under 17 Gold della Vis Rosa, il doppio successo contro il Peperoncino Libertas Basket ha un sapore bellissimo per la Istituti Polesani di coach Fabio Frignani. Le biancazzurre, infatti, hanno staccato matematicamente il pass valido per la fase interregionale, e sognano in grande in questa fantastica stagione. La partita di Castello d’Argile è immediatamente indirizzata dalla Vis Rosa con il 9-20 del primo quarto: le estensi allungano sul +15 dell’intervallo (23-38), e mantengono le distanze fino al 52-63 finale. Stesso copione, il giorno dopo, al Palapalestre: il parziale di 25-8 certifica il bell’approccio della Istituti Polesani, che ancora una volta conduce senza impacci i giochi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket femminile. Doppio successo per l’under 17 della Vis Rosa. Le ragazze di Frignani superano il Peperoncino

