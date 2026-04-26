Basket il GMV perde a Ponsacco dopo un overtime il derby pisano di DR2

Il GMV ha perso a Ponsacco dopo un overtime nel derby pisano di Divisione Regionale 2, girone D, nell'ultima giornata della regular season. La squadra ha mostrato imprecisione al tiro e ha subito alcune sfortunate circostanze durante la partita. La gara si è conclusa con la vittoria del Basket Ponsacco, che ha avuto la meglio sui rivali dopo un prolungamento. La partita si è svolta il 25 aprile 2026.

Pisa, 25 aprile 2026 – Un GMV molto impreciso al tiro e anche un po’ sfortunato, cede dopo un overtime sul campo del Basket Ponsacco, nell’ultima giornata della regular season del campionato di Divisione Regionale 2, girone D. I ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini sono stati bravi a rientrare in partita nel finale, a portare i padroni di casa al supplementare, senza però riuscire a trovare energie residue per vincere. Adesso i riflettori sono puntati ai play-off, di scena dal prossimo fine settimana, con Ponsacco e GMV che potrebbero ritrovarsi al primo turno. LA CRONACA – Il primo quarto inizia molto forte per i...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV perde a Ponsacco, dopo un overtime, il derby pisano di DR2 Notizie correlate Basket, netto successo del GMV, nel derby pisano in casa della Devitalia IES, in DR2Pisa, 7 febbraio 2026 – Va al GMV, il primo derby pisano del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 2. Basket, il GMV chiude a Ponsacco la regular season, in DR2Pisa, 23 aprile 2026 – L’ultima giornata della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, vede sei squadre, delle otto già... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Playoff, valzer semifinali. Galli: gara-1 con Matelica; Basket la Devitalia IES Pisa perde di misura il derby con Volterra in DR2. Basketball: GMV loses the Pisa derby in Ponsacco, after overtime, in the DR2.Pisa, 25 aprile 2026 – Un GMV molto impreciso al tiro e anche un po’ sfortunato, cede dopo un overtime sul campo del Ponsacco Basketball, on the last day of the regular season of the championship Regi ... sport.quotidiano.net Basket, il GMV chiude a Ponsacco la regular season, in DR2I ragazzi di Cinzia Piazza attendono questa e le gare delle altre compagini già qualificate, per capire chi affronteranno ai play-off ... sport.quotidiano.net LA FORTITUDO VINCE E ATTENDE I RISULTATI DAGLI ALTRI CAMPI! La Effe domina sul campo di una Forlì già in vacanza. Ora dipende tutto da Scafati e Pesaro. FINALE: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/forli-e-gia-in-vacanza-la-fortitudo-passeggia - facebook.com facebook Playoff NBA, Toronto-Cleveland gara-4 alle 19 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #NBA #Raptors #Cavs x.com