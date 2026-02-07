Basket netto successo del GMV nel derby pisano in casa della Devitalia IES in DR2

I ragazzi del GMV vincono facilmente il derby pisano contro la Devitalia IES. La squadra di casa si è trovata subito in difficoltà e ha subito un passivo pesante già nel primo tempo. Alla fine, il risultato è netto e il GMV conquista tre punti importanti in trasferta.

Pisa, 7 febbraio 2026 – Va al GMV, il primo derby pisano del girone di ritorno, nel campionato di Divisione Regionale 2. Sul campo della Devitalia IES Pisa, i ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini hanno infatti superato i biancocelesti di Paolo Campani e Maurizio Neri, al termine di un match in equilibrio solo per sei minuti. Gli ospiti hanno di fatto ipotecato il successo dopo tre quarti di gara, continuando l'ascesa in classifica all'interno della zona play-off, che, invece, a causa della contemporanea sconfitta di Grosseto, rimane distante sempre di quattro lunghezze per i padroni di casa.

