LIVE Venezia-Schio 51-70 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | Schio continua a segnare si avvicina gara-3

La partita tra Venezia e Schio prosegue con il punteggio di 51-70 a favore delle ospiti. Durante il match, Schio ha mantenuto un costante vantaggio, con segnature di Pasa e Shepard che hanno contribuito a consolidare la loro posizione. La gara si avvicina alla sua fase finale, mentre le squadre si preparano per la terza sfida, con aggiornamenti continui disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-70 22 di Pasa. 51-70 Appoggia Shepard. 51-68 22 per Verona. 51-66 12 per Zandalasini. 51-65 02 ai liberi per Zandalasini. 51-65 Tripla di Dojkic. 48-65 12 per Verona ai liberi. 48-64 Zandalasini segna il tiro libero per il tecnico di Dojkic. Time out. 48-63 Tripla di Pan. 45-63 Segna Conde da tre. Finisce il terzo quarto. Schio allunga nel punteggio e comanda per 45-61 a 10? dalla fine. Adesso a Venezia serve un’impresa per evitare la gara-3. 45-61 Ancora Mavunga. 43-61 12 per Mavunga. 42-61 Segna il libero Charles. Tecnico a Zandalasini. 41-61 12 di Pasa in lunetta. Time out. 40-61 Tripla di Verona.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 51-70, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: Schio continua a segnare, si avvicina gara-3 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la Reyer LIVE Venezia-Schio 7-14, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: ritmi subito alti, Schio avanti di setteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-18 Si iscrive alla partita Giorgia Sottana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Reyer-Schio, iniziano le finali scudetto. In diretta sulla Rai; Techfind Serie A1 - Venezia accelera nella seconda metà di gioco e si prende Gara 1 delle Finali Scudetto; Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming. LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la ReyerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-61 Ancora Mavunga. 43-61 1/2 per Mavunga. 42-61 Segna il libero Charles. Tecnico a Zandalasini. 41-61 1/2 di ... oasport.it Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: ... oasport.it Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com