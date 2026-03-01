La capolista Note di Siena Mens Sana non fa sconti al Centro Tecnico BM Arezzo

Il 1 marzo 2026, la squadra di Siena Mens Sana, attualmente in testa alla classifica, ha affrontato il Centro Tecnico BM Arezzo in una partita che si è conclusa con la vittoria della capolista. La sfida si è svolta ad Arezzo, con entrambe le squadre impegnate in una partita valida per il campionato. La squadra di Siena ha ottenuto i tre punti senza lasciare spazio a dubbi.

Arezzo, 1 marzo 2026 – . Gli amaranto giocano un'ottima prima metà di gara poi cedono all'intensità dei senesi Note di Siena Mens Sana Siena - Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo 101-81 Parziali: 22-28; 49-49; 88-66 Note di Siena: Belli 4, Pannini, Perin 28, Calviani 10, Binella 1, Yarbanga 23, Pucci 5, Buffo 15, Bartolozzi 2, Bucalossi 3, Lodoli, Jokic 10. All.Vecchi Ass. Zanotti e Innocenti Centro Tecnico BM: Pelucchini 5, Tersillo 23, Toia 19, Ghini 3, Corradossi 7, Zanini 12, Lemmi 6, Francesconi, Cazzanti 1, Vagnuzzi 5. All.Fioravanti Ass.Liberto...