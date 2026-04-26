Basilicata allarme referendum | manovra per bloccare i vitalizi

In Basilicata, si registrano tensioni legate a un referendum sui vitalizi. Il comitato di Angelo Summa ha segnalato che ci sarebbero tentativi di ostacolare la consultazione popolare attraverso manovre specifiche. La questione ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche e sociali, con accuse di azioni volte a influenzare l’esito del voto. La situazione resta al centro di un dibattito pubblico acceso e controverso.

? Cosa sapere Il comitato di Angelo Summa denuncia manovre in Basilicata per bloccare il referendum vitalizi.. Oltre cinquanta emendamenti alla legge sulla partecipazione minacciano il voto sui 2mila euro mensili.. Angelo Summa, portavoce del Comitato promotore per il referendum contro i vitalizi dei consiglieri regionali in Basilicata, denuncia un tentativo di bloccare la volontà popolare attraverso una manovra legislativa che mira a limitare i diritti politici dei cittadini lucani. La tensione politica nella provincia si accende sulla questione dei privilegi economici legati alle cariche regionali. Secondo quanto riferito dal comitato, il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, allarme referendum: manovra per bloccare i vitalizi Notizie correlate Basilicata: stallo blocca referendum sui vitaliziIl Comitato promotore del referendum abrogativo segnala un blocco che impedisce l’esercizio dei diritti democratici nella regione Basilicata. Basilicata sospende democrazia dopo i vitalizi, referendum contro aumento indennitàNel corso di una singolare operazione istituzionale, il Consiglio regionale della Basilicata ha deciso di aumentare le indennità dei consiglieri del...