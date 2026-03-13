Basilicata | stallo blocca referendum sui vitalizi

In Basilicata, il Comitato promotore di un referendum abrogativo denuncia un blocco che impedisce ai cittadini di esercitare i propri diritti democratici. La situazione riguarda la possibilità di avviare il voto su questioni legate ai vitalizi, ma attualmente l’iter è fermo e non si procede. La questione coinvolge chi ha promosso la consultazione e il funzionamento delle procedure necessarie.

Il Comitato promotore del referendum abrogativo segnala un blocco che impedisce l’esercizio dei diritti democratici nella regione Basilicata. La questione centrale riguarda la mancata approvazione di una legge sulla partecipazione e il silenzio della Consulta regionale riguardo alle garanzie statutarie, a quasi dieci anni dall’entrata in vigore dello Statuto. L’analisi incrociata tra i dati istituzionali e le rivendicazioni sociali rivela uno scenario in cui la maggioranza di centrodestra viene accusata di sabotare la dialettica democratica. Il Consiglio regionale completa questo quadro di stallo non approvando mai la normativa necessaria per attivare il meccanismo referendario previsto dalla legge 401980. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: stallo blocca referendum sui vitalizi Articoli correlati Basilicata sospende democrazia dopo i vitalizi, referendum contro aumento indennitàNel corso di una singolare operazione istituzionale, il Consiglio regionale della Basilicata ha deciso di aumentare le indennità dei consiglieri del... Ritorno dei vitalizi in Basilicata, i cittadini chiedono il referendum: “È un privilegio inaccettabile”I cittadini della Basilicata di mobilitano per cancellare i vitalizi, reintrodotti con un emendamento approvato dal Consiglio regionale a pochi...