Basilicata sospende democrazia dopo i vitalizi referendum contro aumento indennità

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato un aumento del 10% delle indennità dei consiglieri. La decisione ha scatenato proteste da parte del comitato promotore del referendum contro l’aumento. In pochi giorni, la questione ha diviso l’opinione pubblica e alimentato un acceso dibattito sulla trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche. La regione sembra aver messo in pausa la sua normale attività democratica, con i cittadini che chiedono spiegazioni e un passo indietro da parte dei politici.

Nel corso di una singolare operazione istituzionale, il Consiglio regionale della Basilicata ha deciso di aumentare le indennità dei consiglieri del 10%, in un atto che ha provocato forti reazioni da parte del comitato promotore del referendum. La mossa, avvenuta in un contesto di crisi economica e di crescente diffidenza verso le politiche di contenimento dei costi della politica, è stata vista come un "regalo" finanziato tagliando il fondo di solidarietà, un meccanismo creato per sostenere l'utilità sociale. La decisione, a seguito del ripristino dei vitalizi, ha generato una nuova proposta di referendum, con un comitato che invoca un impegno più forte da parte dell'ufficio di presidenza e della Consulta.

