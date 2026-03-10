Breve inseguimento tra Volpiano e Settimo Torinese dopo un tentato furto in una villetta a bordo del veicolo c' era il kit del perfetto truffatore

Lunedì 2 marzo 2026, le forze dell'ordine hanno inseguito un veicolo tra Volpiano e Settimo Torinese dopo un tentato furto in una villetta. A bordo dell’auto gli investigatori hanno trovato il kit del perfetto truffatore, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato usato per commettere reati simili. L'inseguimento si è svolto lungo le strade della zona senza incidenti rilevanti.

Nella giornata di lunedì 2 marzo 2026 un inseguimento è avvenuto per le strade di Volpiano e Settimo Torinese. Tutto è partito quando il proprietario di unavilletta residente nel primo dei due comuni ha chiamato il 112 avvisando che stava subendo un furto in casa. Una pattuglia dei carabinieri della stazione cittadina, arrivata sul luogo dell’intervento, ha subito notato un’auto di grossa cilindrata ferma nei pressi dell'edificio. Questa è subito partita a gran velocità in direzione dell’esterno della cittadina. Grazie al coordinamento della centrale operativa della compagnia di Chivasso, i carabinieri sono riusciti ad attivare una seconda pattuglia a Settimo, che è riuscita a intercettare e fermare l'auto in fuga. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

