Baseball | il Parma Clima travolge il Nettuno 6-2 e interrompe il dominio

Il Parma Clima ha ottenuto una vittoria di 6-2 contro il Nettuno 1945 allo Steno Borghese, interrompendo una serie negativa. La partita è terminata con i ducali che hanno impedito agli ospiti di completare lo sweep, portando un risultato importante per la squadra di casa. L’incontro ha visto una buona performance dei padroni di casa, che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine.

? Cosa sapere Il Parma Clima batte il Nettuno 1945 per 6-2 allo Steno Borghese.. La vittoria dei ducali interrompe la serie negativa e impedisce lo sweep agli ospiti.. Il Parma Clima ha ribaltato l’inerzia della prima partita battendo il Nettuno 1945 per 6-2 sullo Steno Borghese, un campo riaperto proprio in extremis per accogliere i sostenitori locali. La vittoria dei ducali interrompe la serie negativa del primo incontro e impedisce agli ospiti di completare lo sweep nella serie. La gestione del monte lanci è stata determinante per il risultato finale. Bocchi, sul lato Parma, ha offerto una prestazione solida che gli ha permesso di mantenere il controllo della gara, concedendo punti soltanto durante il secondo inning.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baseball: il Parma Clima travolge il Nettuno 6-2 e interrompe il dominio Notizie correlate Nettuno travolge il Grosseto: dominio totale sul diamante con un 6-0Il Nettuno ha imposto una netta frenata alle ambizioni del Grosseto in questa seconda sfida della Serie A Gold, chiudendo l’incontro con un netto 6-0. Baseball: Nettuno e Parma-Crocetta infiammano il sabato della Serie AMolto, anzi moltissimo da raccontare per le rimanenti sfide odierne della Serie A Gold di baseball. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A Gold Baseball, San Marino, Parma Clima e Nettuno 1945 senza freni - Federazione Italiana Baseball Softball; Serie A Gold: Parma Clima sul campo dell’imbattuto Nettuno; Parma Clima, a Nettuno arriva la prima sconfitta; Serie A Gold Baseball, San Marino, Parma Clima e Nettuno 1945 senza freni. Baseball, in Gara2 Parma Clima si riscatta e allo Steno Borghese supera il Nettuno 1945 per 6-2In uno Steno Borghese riaperto in extremis ai propri tifosi, il Nettuno 1945 fallisce lo sweep, uscendo battuto 6-2 da Parma Clima che riscatta così la sconfitta di Gara1. Il successo dei ducali por ... ilgranchio.it Parma Clima, pronto riscatto a Nettuno: vittoria 6-2 in gara2Il Parma Clima ha intrapreso il viaggio di ritorno verso l’Emilia stringendo tra le mani un prezioso uno a uno contro un ottimo Nettuno, squadra destinata a recitare un ruolo importante nel corso de ... sportparma.com Parma Clima, pronto riscatto a Nettuno: vittoria 6-2 in gara2 - https://sportparma.com/p=220308 - facebook.com facebook Torna il derby Parma Clima-Crocetta. Saccardi: «Dispiace per il taglio di Casanova» x.com