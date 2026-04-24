Stasera alle 20:45 si apre la 34ª giornata di Serie A con l’anticipo tra Napoli e Cremonese. La partita tra Milan e Juventus rappresenta uno degli eventi più attesi della giornata, poiché si tratta di un confronto decisivo in chiave Champions League. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti importanti in campionato. La giornata proseguirà con diverse partite che completano il turno.

È tutto pronto per la 34° giornata di Serie A, che partirà stasera alle 20:45 con l’anticipo tra Napoli e Cremonese. In un campionato dove solo la prima e le ultime due posizioni sembrano ormai assegnate, la Juventus si trova ancora immischiata nella lotta per accedere alla prossima Champions League 20262027. Se fino a qualche settimana fa la Vecchia Signora era ancora costretta a rincorrere Como e Roma, il trend si è ora invertito, con i lariani ed i capitolini distanti 5 punti dai bianconeri, che in Serie A non perdono dal 21 febbraio, data della sconfitta casalinga proprio contro gli uomini di Cesc Fabregas. Milan-Juve: i bianconeri alle prese con il loro passato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan-Juventus, il momento della verità: partita decisiva in chiave Champions ma non solo

Ac Milan Vs Juventus Serie A 95/96 #fadinhas

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