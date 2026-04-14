Serginho ha commentato la sfida tra Milan e Juventus, considerandola decisiva per la corsa al quarto posto in classifica. Ha sottolineato che una vittoria permetterebbe ai rossoneri di qualificarsi alla Champions League. Tuttavia, ha anche precisato che prima di pensare ai risultati finali, il Milan deve affrontare un ulteriore passo nella propria crescita. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

di Francesco Spagnolo Serginho ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato del Milan e della lotta per il quarto posto soffermandosi anche sui bianconeri. Serginho, ex terzino brasiliano del Milan, analizza la delicata situazione rossonera, con 3 sconfitte nelle ultime 4 gare. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. IL +5 SUL COMO – « Non mi preoccupo delle squadre che sono dietro, ma del Milan: se gioca con la personalità che ha mostrato nel derby e in tante altre partite, non mi preoccupo per l’ingresso nelle prime quattro. Penso che la classifica avrebbe potuto essere ancora migliore rispetto all’attuale se non ci fossero stati dei passi falsi evitabili contro avversarie inferiori, ma adesso contano solo le ultime sei giornate nelle quali bisogna centrare l’obiettivo ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serginho non ha dubbi: «Milan Juve decisiva per il quarto posto. In caso di successo i rossoneri sarebbero in Champions. Prima però c’è da fare un altro step»

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Ravezzani non ha dubbi: «Il Milan deve guardarsi indietro e fare attenzione alla Juve. I bianconeri sono destinati a fare questa cosa»di Redazione JuventusNews24Ravezzani ai microfoni di TMW Radio ha fatto il punto sul Milan e sulla corsa al quarto posto.