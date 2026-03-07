Derby Milan-Inter probabile formazione | Estupinan o Bartesaghi? L’unico dubbio di Allegri

Per il derby tra Milan e Inter, l’allenatore dei rossoneri sta valutando quale laterale schierare tra Estupinan e Bartesaghi. Al momento, questa è l’unica incognita nella formazione di partenza, mentre il resto della squadra sembra già definito. La decisione influenzerà le scelte in campo e le strategie durante la partita. L’allenatore sta analizzando attentamente le opzioni prima di confermare la formazione ufficiale.

Il Milan si sta preparando per il ritorno in campo. Domani è prevista la sfida importantissima in campionato contro l'Inter valida per il derby di Milano. Pochi dubbi di formazione per quanto riguarda Massimiliano Allegri che dovrebbe schierare il migliore undici possibile con forse un solo vero ballottaggio che riguarda la fascia sinistra. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ieri Davide Bartesaghi è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello dopo il problema muscolare (risentimento al flessore senza lesioni) al termine di Cremonese-Milan. Come sottolinea la rosea al momento il favorito per giocare titolare nel Derby sarebbe comunque Estupinan, visto che sarebbe stato provato solo lui negli undici iniziali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

