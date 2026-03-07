Nel Milan, Bartesaghi si sta riprendendo dopo un infortunio al flessore destro e potrebbe tornare a disposizione per il prossimo impegno. Tuttavia, nel ruolo di laterale sinistro, è favorito Estupinan, che appare in vantaggio per la fascia. La squadra si prepara così alla sfida contro l’Inter, con alcune decisioni ancora da definire sulla formazione.

Buone notizie da Milanello, dove ieri Davide Bartesaghi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lavoro personalizzato dei giorni scorsi. Il giovane laterale mancino, uscito nell'ultima trasferta a Cremona per un risentimento al flessore destro, può considerarsi recuperato per il derby di domani sera contro l'Inter, ma finora Massimiliano Allegri ha provato da titolare Pervis Estupinan, al momento il favorito per presidiare la sinistra a tutta fascia. In difesa, invece, non ci sarà Matteo Gabbia, operato lunedì a Londra per un'ernia inguinale: al centro della retroguardia confermato Koni De Winter. Dopo la consueta conferenza stampa della vigilia, prevista per mezzogiorno, il tecnico dirigerà l'allenamento pomeridiano.

© Gazzetta.it - Milan, le ultime verso l'Inter: Bartesaghi recupera, ma il favorito in fascia è Estupinan

