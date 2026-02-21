Butez a DAZN | Quella di oggi per noi è una partita importante per rimanere alti in classifica

Butez ha dichiarato a DAZN che la partita di oggi è fondamentale per mantenere la posizione in classifica. La squadra si prepara con determinazione dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime giornate. La sfida contro un avversario diretto rappresenta un banco di prova importante per il gruppo. I giocatori si concentrano sulla strategia, consapevoli dell’importanza di ottenere i tre punti. La partita si svolgerà questa sera allo stadio, dove i tifosi attendono un match intenso.

McKennie Juve, Comolli è inflessibile sull’ingaggio: rinnovo a rischio per il texano? Ultime Di Gregorio, retroscena dalla Continassa: qualcuno comincia a dubitare? Cosa filtra Brambilla dopo il ko col Ravenna: «Partita strana, loro non sono secondi per caso. Su Licina dico questo» Licina Juventus, primi minuti in bianconero per l’ex gioiellino del Bayern: Brambilla gli concede i minuti finali a Ravenna Pagelle Ravenna Juventus Next Gen: Mulazzi solido e concreto, l’attacco non punge. Esordio ok per Licina Canzi suona la carica: «La squadra ha reagito con grande rabbia all’eliminazione. Scudetto? Noi dovremo fare il nostro domani» Juventus Women, il bilancio Champions di Salvai: «Orgogliosa, ma non servirà a nulla se. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Fabregas nel prepartita di Inter Como a Dazn: «Maicon? Ecco cosa gli ho detto. Partita importante se vogliamo arrivare a quel livello. Difesa a 3? Oggi è importante fare questo»

Leggi anche: Butez a Dazn: «Sommer un modello, siamo pronti a fare qualcosa di grande oggi! Ecco cosa ci dà Fabregas»

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.